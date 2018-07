Brethren School announces fourth quarter honor roll

BRETHREN — Officials from Brethren Schools announced the students who earned honor roll status for the fourth quarter. A ** indicates all As.

Fourth grade students on the honor roll were Matthew Altemus, Aiden Black, Jerry Cain, McKenzie Gruber, Ava Leatherman, Isaac Mikus, Nathan Ooms, Elijah Picard, Kierston Scholl, Ian Scott, Izella Smead, Chloe Tracy, Bryar Urka and Mya Wilson.

Fifth grade students on the honor roll included Katelynn Acre, Alice Amstutz, Kadence Delore, Stella Estes, Conner Fitzgerald, Joy Jolicoeur, Jeffrey Krasinski, Kinsey Krows, Garret Mobley, Brookelynn Perry, Olivia Sexton **, William Smogoleski and Eli Sterzer.

Sixth grade student on the honor roll were Ryan Bialik, Madelyn Biller, Gracy Bray, Elizabeth Castle, Izabella Cerka, Tristan Gras, Paige Gutowski, Emma Hatt, Abigail Kissling, Keenan Lynch, Selena Peck, Norah Roy, Brandon Scholl, Cora Scott, Elliana Sexton, Hailey Stevenson, Daniel Turner, Connor Wojciechowski and Charles Young.

Seventh grade students on the honor roll Jane Amstutz, Sydney Bialik, Sophia Fischer**, Maddax Fitzgerald, Alexander Gorm, Meridee Gutowski, Sarah King, Clayton Mobley, Kash Peck, Kaleb Redman and Ava Richardson**.

Eight grade students on the honor roll Zoey Bobbish, Abigail Cook, Cody Krows, Benjamin Lopez, Justin Moore, Halle Richardson

Freshmen on Alandria Agster, Emily Agster, Claire Ball, Kylee Cull, Brady Fischer, Charlee Hicks **, Angelina Jolicoeur **, William Pasqualone **, Kaia Richardson, Alexis Tracy, Leah VanHorn ** and Skylar Wojciechowski **.

Sophomores on the honor roll were Megan Cordes, Zachary Cramer, Rhiannon Gillis **, Eric Grismore, Eleni Guenther **, Keira Hough, Justin Kissling **, Troy Macurio, Joshua Wayward, Kaitlyn Weaver and Summer Young.

Juniors making the honor roll Danielle Buzzo, Brooklyn Cook, Whitney Danks, Kylah Fischer **, Noah Kemler, Heidi Lewis, Meggan Macurio, Jacob Riggs, Charlee Schaefer **, Cheyanne Schulte, Heather Stewart, Logan Tighe and Hunter Wojciechowski.

Seniors on the honor roll are Laura Bone, Kayla Conrad, Taylor Cordes, Whitney Dean, Hannah Fairbanks **, Jordan Fleetwood, Hunter Gumieny, NIcholas Hutchins, Nickolas Kemler **, Kaylee Kniss, Pii Nordstroem **, Kyle Parker, Brianna Pettinato, Keisha Picklesimer, Kara Porter, Mariah Pringle, Pagelin Snow, Jenny Wayward, Austin Weaver and Jaden Young.