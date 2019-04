Onekama schools names third quarter honor roll

School officials at Onekama Consolidated Schools released the third quarter honor roll.

All A’s Honor Roll

Seniors: Jarrett Buckner, Ashlee Cebula, Rylan Clarke, Maggie Domres, Carson Hearit, Andrew Johnson, Benjamin Johnson, Wyatt Lawson, Jared Nelson, Hope Showalter and Catherine Sidor.

Juniors: Taylor Bennett, Kolin Cook, Jackson Gutowski, Sydnee Hrachovina, Hanna Hughes, Colleen McCarthy, Travis Read and Alliyiah Torrey.

Sophomores: Cayley Nelson and Erin Smith.

Freshmen: Maggy Lawson, Mairin McCarthy, Ellery McIsaac, Kaylin Sam, Breanna Schneider and Sophia Wisniski.

Eighth grade: Madison Gutowski and Cheryl Showalter.

Seventh grade: Lauren Quinn.

Sixth grade: Kaleb Chisholm, Leah Gary, Jenna Lawson, Ava Pike, Veronica Sidor and Heather Zielinski

High Honors Roll

Seniors: Ben Acton, Amanda Babcock, Cassidy Gilman, Elyssa Magnan, Brianna Marshall, Blake Soper and Chloe Wisniski.

Juniors: Darlene Diep and Dalron Gray.

Sophomores: Jenna Bromley, Sara Bromley, Ruby Cobb, Autumn Evans, Benjamin Falk, Ajah Fink, Collin Guzikowski and Katherine Magnan.

Freshmen: Maegan Hrachovina, Anika Martell, Lillian Mauntler and Macy Wallace

Eighth grade: Ethan Cebula, Emily Draper, Jenna Haynes, Jazlyn Madsen and Allyson Osga

Seventh grade: Ashlyn Blackmore, Cohle Daly, Jesse Fink, Kylie Leiffers,Connor LeSarge, Elisabeth McCarthy and Connor Tanner.

Sixth grade:Arden Bradford, Caden Bradford, Hunter Niesen, Reznor Rokicki

Honor Roll

Seniors: Austin Avalos, Samantha Bush, Brendan Cook, Aric Hopwood, Sylvia Mauntler, Katelyn McGrady and Arianna Stewart-Jennings

Juniors: Ella Acton, Magnolia Madsen, Kaona March, Lucas Mauntler, Ian Weaver and Justin Zielinski

Sophomores: Blanca Andres, Samuel Corey, Kelton Fink, Keely-Shaye Lonsbury and Adam Porter.

Freshmen: Perla Andres, Madison Hall and Alec Tabaczka

Eighth grade: Carly Bennett, Sawyer Christensen, Laketon Cordes, Nathan Corey, Adam Domres, Hailee Najdowski, Ryan Petrosky, Abigail Pruyne and Grace Servinski.

Seventh grade: Taryn Bronson, Peyton Clouse, Aubrey Johnson, Julia Lapp, Andrew McIsaac and Briana Noble.

Sixth grade: Colby Blumenschein, Janet D’Ambroseo Noah Ebbeling, Coda Fink, Jayla Fink, Travis Lapp, Jack Meszaros, Autumn Pate, Bryce Pruyne and Cora Tindall-Dauser.