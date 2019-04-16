Home / News in Brief / Onekama schools names third quarter honor roll

Onekama schools names third quarter honor roll

School officials at Onekama Consolidated Schools released the third quarter honor roll.

All A’s Honor Roll

Seniors: Jarrett Buckner, Ashlee Cebula, Rylan Clarke, Maggie Domres, Carson Hearit, Andrew Johnson, Benjamin Johnson, Wyatt Lawson, Jared Nelson, Hope Showalter and Catherine Sidor.

Juniors: Taylor Bennett, Kolin Cook, Jackson Gutowski, Sydnee Hrachovina, Hanna Hughes, Colleen McCarthy, Travis Read and Alliyiah Torrey.

Sophomores: Cayley Nelson and Erin Smith.

Freshmen: Maggy Lawson, Mairin McCarthy, Ellery McIsaac, Kaylin Sam, Breanna Schneider and Sophia Wisniski.

Eighth grade: Madison Gutowski and Cheryl Showalter.

Seventh grade: Lauren Quinn.

Sixth grade: Kaleb Chisholm, Leah Gary, Jenna Lawson, Ava Pike, Veronica Sidor and  Heather Zielinski

High Honors Roll

Seniors: Ben Acton, Amanda Babcock, Cassidy Gilman, Elyssa Magnan, Brianna Marshall, Blake Soper and Chloe Wisniski.

Juniors: Darlene Diep and Dalron Gray.

Sophomores: Jenna Bromley, Sara Bromley, Ruby Cobb, Autumn Evans, Benjamin Falk, Ajah Fink, Collin Guzikowski and Katherine Magnan.

Freshmen: Maegan Hrachovina, Anika Martell, Lillian Mauntler and Macy Wallace

Eighth grade: Ethan Cebula, Emily Draper, Jenna Haynes, Jazlyn Madsen and Allyson Osga

Seventh grade: Ashlyn Blackmore, Cohle Daly, Jesse Fink, Kylie Leiffers,Connor LeSarge, Elisabeth McCarthy and  Connor Tanner.

Sixth grade:Arden Bradford, Caden Bradford, Hunter Niesen, Reznor Rokicki

Honor Roll

Seniors: Austin Avalos, Samantha Bush, Brendan Cook, Aric Hopwood, Sylvia Mauntler, Katelyn McGrady and  Arianna Stewart-Jennings

Juniors: Ella Acton, Magnolia Madsen, Kaona March, Lucas Mauntler, Ian Weaver and Justin Zielinski

Sophomores: Blanca Andres, Samuel Corey, Kelton Fink, Keely-Shaye Lonsbury and Adam Porter.

Freshmen: Perla Andres, Madison Hall and Alec Tabaczka

Eighth grade: Carly Bennett, Sawyer Christensen, Laketon Cordes, Nathan Corey, Adam Domres, Hailee Najdowski, Ryan Petrosky, Abigail Pruyne and Grace Servinski.

Seventh grade: Taryn Bronson, Peyton Clouse, Aubrey Johnson, Julia Lapp, Andrew McIsaac and Briana Noble.

Sixth grade: Colby Blumenschein, Janet D’Ambroseo Noah Ebbeling, Coda Fink, Jayla Fink, Travis Lapp, Jack Meszaros, Autumn Pate, Bryce Pruyne and Cora Tindall-Dauser.

avatar

Posted by MNA Staff

Related Posts

Leave a Reply