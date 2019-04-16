Onekama schools names third quarter honor roll

School officials at Onekama Consolidated Schools released the third quarter honor roll.
All A’s Honor Roll
Seniors: Jarrett Buckner, Ashlee Cebula, Rylan Clarke, Maggie Domres, Carson Hearit, Andrew Johnson, Benjamin Johnson, Wyatt Lawson, Jared Nelson, Hope Showalter and Catherine Sidor.
Juniors: Taylor Bennett, Kolin Cook, Jackson Gutowski, Sydnee Hrachovina, Hanna Hughes, Colleen McCarthy, Travis Read and Alliyiah Torrey.
Sophomores: Cayley Nelson and Erin Smith.
Freshmen: Maggy Lawson, Mairin McCarthy, Ellery McIsaac, Kaylin Sam, Breanna Schneider and Sophia Wisniski.
Eighth grade: Madison Gutowski and Cheryl Showalter.
Seventh grade: Lauren Quinn.
Sixth grade: Kaleb Chisholm, Leah Gary, Jenna Lawson, Ava Pike, Veronica Sidor and Heather Zielinski
High Honors Roll
Seniors: Ben Acton, Amanda Babcock, Cassidy Gilman, Elyssa Magnan, Brianna Marshall, Blake Soper and Chloe Wisniski.
Juniors: Darlene Diep and Dalron Gray.
Sophomores: Jenna Bromley, Sara Bromley, Ruby Cobb, Autumn Evans, Benjamin Falk, Ajah Fink, Collin Guzikowski and Katherine Magnan.
Freshmen: Maegan Hrachovina, Anika Martell, Lillian Mauntler and Macy Wallace
Eighth grade: Ethan Cebula, Emily Draper, Jenna Haynes, Jazlyn Madsen and Allyson Osga
Seventh grade: Ashlyn Blackmore, Cohle Daly, Jesse Fink, Kylie Leiffers,Connor LeSarge, Elisabeth McCarthy and Connor Tanner.
Sixth grade:Arden Bradford, Caden Bradford, Hunter Niesen, Reznor Rokicki
Honor Roll
Seniors: Austin Avalos, Samantha Bush, Brendan Cook, Aric Hopwood, Sylvia Mauntler, Katelyn McGrady and Arianna Stewart-Jennings
Juniors: Ella Acton, Magnolia Madsen, Kaona March, Lucas Mauntler, Ian Weaver and Justin Zielinski
Sophomores: Blanca Andres, Samuel Corey, Kelton Fink, Keely-Shaye Lonsbury and Adam Porter.
Freshmen: Perla Andres, Madison Hall and Alec Tabaczka
Eighth grade: Carly Bennett, Sawyer Christensen, Laketon Cordes, Nathan Corey, Adam Domres, Hailee Najdowski, Ryan Petrosky, Abigail Pruyne and Grace Servinski.
Seventh grade: Taryn Bronson, Peyton Clouse, Aubrey Johnson, Julia Lapp, Andrew McIsaac and Briana Noble.
Sixth grade: Colby Blumenschein, Janet D’Ambroseo Noah Ebbeling, Coda Fink, Jayla Fink, Travis Lapp, Jack Meszaros, Autumn Pate, Bryce Pruyne and Cora Tindall-Dauser.