Manistee Middle/High School announces second semester honor roll

MANISTEE — School officials at the Manistee Middle/High School announced the students who made the honor roll for the second semester. A * indicates students who received all As.

Sixth grade students on the honor roll include * Chase Adams, Flynn Anderson, Natalie Beldo, Kane Black, * Landon Blank, Aayden Bonin, * Cadence Brown, * Avery Cook, Isabella Cramer, Quenton Dunham, Piper Eskridge, Jaidin Fortin, Amel Ghennewa, Blaine Gibbs, * Juan Gonzales, Bailey Grant, Azaylia Gunn, * Trevor Haag, Greyson Hoeflinger, * Oliver Holtgren, * Josie Howes, * Sarah Huber, * Karsen Illig, Miley Jankwietz, Shae Johnson, *Hanna Konen, Ethan Koscinski, Kaden Kott, Jacob Lee, Kaylee Loper, Hayden Marx, Owens McDaniels, Cameron Mitchell, Lily Mungia, Aiden O’Brien, * Hope Patterson, * Macy Peterson,* Aubrey Rischel,* Mason Robinson, Brooke Rozga, * Isabella Sagala, Noah Schwartz ,* Kathryn Somsel, *Isabelle Stansell, Jude Stone, Lillian Stone, Kaitlin Sullivan,Hollie Tabaczka, * Olivia Thomas, * Sara Thompson,Eowyn Thompson, * Llianna Tompkins, Noah Traviss, * Addison Vansickle, Alexis White, Malayna Wilson, Eli Workman, Raelynn Wright and Mya Ziehm.

Seventh grade students on the honor roll are * Annika Arendt, Joey Banicki, Mollie Brown, * Jaret Edmondson, Jayna Edmondson, Bailey Gajewski, Abdulrahman Ghennewa, Heyden Howes, Hewitt Howes, Brooke Jankwietz, Alec Lampen, Caleb LaPoint, Ava Maietta, Josselyn McGown, Andrew Mendians,* Kennedy Miles, Keiara Pettengill,* Cecilia Postma, Melany Rankin,Marina Reid, * Gavin Rhodea, * Jacob Scharp, * Luke Senters,* Luke Smith,* Zoey Smith, * William Somsel,* Braydon Sorenson, * Avery Vaas, *Kendal Waligorski,*Vincent Wang, * Nora Winter and * Gavin Yeager.

Eighth grade students on the Trevor Adamczak, Aubrey Anderson, William Babcock, * Mariah Bialik, Jordan Bladzik, Brooklyn Blair, * Maya Bradley, Brenden Brady,* Phoenix Duffiney,* Larissa Edmondson, * Carson Eskridge, Abby Fisk, Mattie Garber, Matthew Gardner,* Anna Herberger, * Jeffrey Huber, * Ashtyn Janis, * Allison Kelley,* Dylan Madsen, * Makennah Malkowski, Muriel McColl, * Andrew McGaffigan,* Lauren Mezeske, Kennedy Myers, Tyler Protasiewicz, Abigail Robinson, * Phillip Scheffler, Benjamin Schlaff, Lillian Schmutzler, Claire Scott, Ariel Stansell, Brandon Sullivan, Connolly Thuemmel, * Matthew Tuka, * Maygan Vasquez, Olivia Vasquez, Kyle Wojcik, * Jarod Wright and Mitchell Ziehm.

Freshmen students on the honor roll for the second semester were Bay Anderson, Gabriel Bednarczyk, Emma Bevans, Tia Brewer, Brooke Calvert, Raegan Codden, Evan Dalke, * Sara Danison, * Kasey Eckhardt, Madalyn Fox, Nayleigh Gauthier, Arian Gilbert, * Darren Guzikowski, * Courtney Haag, Tessa Hendrickson, Alyssa Jackoviak, * Amanda Kelley, * Luke Kooy, Robert Laurain, Trevor Mikula, Mason Miller, * Brandi Monroe, * Jenna Outman, Gerald Peterson, * Kyle Pierce, * Solana Postma, * Aiden Prince, Drake Reid, Calli Ronning, * Allie Thomas, * Colin Thomas, * Kylar Thomas, * Seth Thompson, Benjamin Viol, Gavin Weaver, * Addy Witkowski and * Kenton Zatarga.

Members of the sophomore class earning honor roll status were Mason Adamski, * Griffen Antal, Tiffany Armstrong, Trent Beaudrie, * Matthew Blevins, Samuel Doolittle, * Morgan Duby, Anthony Erlandson, * Hope Erlandson, Keelan Eskridge, * Takwa Ghennewa,* Harrison Harland,* Luke Herberger, Jack Holtgren, Olivia Holtgren, Kari Jans, * Anderson Johns, * Dylan Johnson, * Teagan Johnson, Courtney Kissinger, Casey LaPoint,* Zachary Lee, Titus Lind, Emily McGaffigan, * Lauren Mendians,Taylor Murray, Caroline Nellist, Garrett Nemitz, * Brynn O’Donnell, * Rachael Owens, * Haylee Pepera, * Fredrik Rahbek, * Paris Reeser, * Lily Sagala, * Valentina Salazar, * Drew Schlaff, Grant Schlaff, Jeffrey Schwass, * Olivia Smith, * Alora Sundbeck,* Reanna Sutter * Adam Vaas , * Logan Wayward * Nicholas Weaver Zachary Weber and * Hannah Winter.

Junior class members to make the honor roll are Trista Arnold, Ryan Biller, Abrielle Briske, Maverlie Carey, Fletcher Carpenter, Karra Cone, Grace Danison, Caitlynn Davis, Corinne Denman, William Elbers, Haley Garcia, * Jessica Gutowski,* Julia Gutowski, * Ginger Hiipakka, Megan Huber, *Andrew Jackoviak, Keeley Jacobs, Morgan Ju, * Arianna Kamaloski, Lyndsey Kelley, Carter Kissell, * Roger LInd, * Kaya Long, * Nevaeh Mannon, Lauren McElrath, * Amber Miller, Cassandra Pendry, * Liam Quinn, Marial Rahn, * Erin Rhodea, * Lily Sandstedt,* Eleanor Scarlata, * Mason Schaubroeck, * Sara Thompson,Madelynn Verheek and * Jasmyn White.

Senior class members on the honor roll are Heather Antal, Camilla Blohm, Grace Bottrell, Michaela Briske, Logan Buren, Kaylie Danielson, Rhania DaSilva, Erin Dorn, Macie Goodspeed, McKenna Grant, Hiiro Hirota, Katherine Huber, * Lynn Jedicke, * Haley Johnson, Jessica Kiszelik, Sebastian Larsen, Anna Lee,* Kyle Pefley, Bradlee Popkowski, * Jaelyn Thomas, Hannah Tryon-Mueller, Ashley Walle, Alexsandria Wallett, * Nicole Weaver and Emma Witkowski.