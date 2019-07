West Shore Community College announces Dean’s List for 2018-19 winter semester

SCOTTVILLE – West Shore Community College has released its dean’s list for the 2019 winter semester.

Full-time students achieving a semester grade point average of 3.75 or above receive high honors and full-time students with a grade point average between 3.50 and 3.749 receive honors.

Part-time students are eligible when their accumulating grade point averages meet the grade requirements of the terms in which they complete 12, 24, 36, 48 and 60 credit hours.

Students named to the list are sorted by county, hometown, and are listed as academic high honors or honors:

Lake County

Baldwin

High Honors – Russell A. Miles;

Honors – Andrea M. Lynch;

Irons

High Honors – Paul J. Durant and Heather A. Vander Bie;

Manistee County

Arcadia

High Honors – Maggie A. Domres;

Bear Lake

High Honors – Margaret J. Bradford, Abigail Cross, Carson A. Hearit, Olivia G. Hejl, Faith L. Kidd, Hope M. Showalter, Nicholas A. Sidor , Renee D. Turmel;

Honors – Thomas H. Bradford, Hayley L. May;

Brethren

High Honors – Marie E. Falls, Lisa L. Parks, Charlee A. Schaefer, Heather M. Stewart;

Eastlake

High Honors – Cheyanne M. Schulte;

Harrietta

High Honors – Hunter P. Wojciechowski;

Kaleva

High Honors – Anja R. Holland and Emilee G. MacPherson;

Honors – Adrian Dean

Manistee

High Honors – Jody N. Brewer, Paige Chapman, Kolin T. Cook, Benjamin R. Doolittle, Sean M. Dougherty, Jackson D. Gutowski, Anna T. Hansen, Rebecca L. Johnson, Nicole M. Kaminski, Stephanie J. Kawalec, Kyle S. Mikolajczak, Jared T. Nelson, Ann M. Parker, Travis J. Read, Micah D. Reynolds, Sara B. Schaefer, John Slivka, Kari L. Stuck, Alliyiah M. Torrey and Sierra Wright;

Honors – Brooke R. Etheridge, Michelena M. Hanson, Kaleigh E. Kamaloski, Adam C. Miller, Autumn R. Phillips, Sarah I. Roberson, Kendra K. Schalow, Max J. Spillan, Hannah C. Stuck, Sarah L. Stuck, and Makenzie A. Wittlief;

Onekama

High Honors – Jessica M. Carlson, Emeleen J. Sobkoviak;

Honors – Colleen B. McCarthy, Olivia G. Tomaszewski;

Thompsonville

High Honors – Mariah J. McLouth;

Wellston

High Honors – Kylah P. Fischer;

Honors – Brooklyn A. Cook;

Mason County

Branch

High Honors – Lonny Coleman;

Custer

High Honors – Katrina K. Drake, Amanda R. Hepworth, Kyle R. Mankus, Campbell J. Shoup, Emily M. VanDyke;

Honors – McKenzie J. Hurd, Nicole M. Senglaub

Fountain

High Honors – Trenten E. Ahlfeld, Augustus R. Quigley, Hannah L. Vander Ploeg;

Free Soil

High Honors – Lucia M. Kersten, Brian A. Lafata, Valerie J. Ramirez;

Honors – Michaela C. Malkowski, William J. O’Brien, Josey M. Stankowski;

Ludington

High Honors – Lynsey M. Chlebana, Rylee A. Cregg, Kelsey K. Dias, Caleb L. Duran, Brandon M. Fisher, Jack M. Glanville, Conner M. Grant, Julia L. Hall, Marissa L. Hansen, Amber E. Hererra, Amelia C. Hilden, Lesleigh E. Hiltz, Carly M. Holcomb, Lindsey R. Holmes, Allison K. Janowiak, Vincent B. Kennedy, Andee L. Kimes, Eliza J. Kriz, Jamie T. Lamb, Chelsey K. Ledesma, Lindsey D. Lovato, Elizabeth Mantyck, Tyler J. Marek, Emily Markham, Kristin L. McCumber, Trent E. Meeker, Hananiah D. Morgan, Rebecca J. Mott, Silas R. Motyka, Chau M. Nguyen, Alex E. Pearson, Eric J. Piccard, Sophia C. Powers, Carolyn A. Rainbolt, Raymond P. Riley, William C. Riley, Hannah N. Roose, Autumn T. Sanford, Alicia J. Settle, Madelyn M. Shamel, Alexis L. Sheaffer, Tyler J. Sniegowski, Randi M. Stone, Elizabeth R. Townsend, Cassandra M. Vaquera, Cameron T. Wagner, Jocelyn H. White, Jessica A. Whitman;

Honors – Kenneth B. Ambrose, Elijah Y. Andrews, Kelsey A. Bruno, Jeffrey D. Caspersen, Ashley E. Flood, Patrick G. Gwiazdowski, Rachel A. Huggard, Joshua R. Jongema, Nathan M. Lange, Luciano M. Maniaci, Jillian K. Mickevich, Luke H. Middlebrook, Megan M. Moffitt, Kylie R. Moore, Austin J. Morris, Jason B. Mulherin, Anthony E. Paris, Derek R. Pearson, Zachary R. Peterson, Enereida Posada, Bryan T. Sanders, Jenna M. Shinsky, Benjamin R. Strbich, Amanda L. Swanson, Erin M. Whitaker;

Scottville

High Honors – Billie Jo Chimel, Jacob R. Edwards, Adam D. Fulton, Logan A. Hargreaves, Emma J. Howell, Hannah L. Knizacky, Parker D. Knizacky, Abigail J. Leese, Karissa Lively, Mackenzie M. Luce, Sarah C. Luce, Levi G. Roberson, Nichole A. Smith, Jael M. Wood;

Honors – Danielle K. Gerbers, Katelyn S. Kane, Jacy L. Larson, Kami S. Malzahn, Twyla N. Mauer, Jarrett J. Smith, Anya M. Stakenas, Jennifer D. Stakenas, Allison Thompson;

Erin R. Wittlieff, Bennett W. Wojcicki;

Newaygo County

Bitely

High Honors – Kensington L. Montgomery;

Fremont

High Honors – Ethan C. Berry, Haleigh M. Johnson;

Honors – Sara J. Gifford, Gavin Hanes, Kristopher W. VanTreese;

White Cloud

High Honors – Brianna M. Sevarns;

Oceana County

Hart

High Honors – Grace E. Alvesteffer, Crystal R. Bromley, Tyra J. Bromley, Cynthia E. Fout, Rachel E. Kindinger, Mario A. Larios-Mendez, Jonah T. Scouten;

Honors – Kaitlyn R. Knoll, Treven C. Padilla, Selina J. Platt, Melony H. Smith, Dominique A. VanDenHeuvel-Harjes, Crystal D. Weirich;

Hesperia

High Honors – Kendra L. Lifer;

Honors – Lydia M. Fessenden, Sarah L. Ward;

Mears

High Honors – Eli D. Draper;

Honors – Aaron I. Facundo, Charity J. Nienhuis;

New Era

High Honors – Brooke L. Bunting, Katelyn M. Burmeister, Hannah K. DeWitt, Kendall L. Felt, Jonah D. Kelley;

Pentwater

High Honors – Spencer L. Bowman, A’Leah H. Fockler, Amber J. Forbes, Steven T. Peterson, Amy L. Roberson;

Honors – Sophia J. Bailey, Ashley P. Smith;

Shelby

High Honors – Cassidy D. Jessup, Kraylee M. Ledger, Samantha L. Picon, Brooklyn M. Zoulek;

Honors – Diana Cavazos, Kelsey N. Darling, Anthony J. Green, Jacqueline Gutierrez, Haley M. Jessup;

Walkerville

High Honors – Victoria J. Walker;

OTHER COUNTIES

Benzie County

Beulah

Honors – Zachary J. Belinsky, Gabrielle J. Pargeon;

Osceola County

Reed City

High Honors –

Honors – Bethany R. Talaske;

Wexford County

Cadillac

High Honors – Amanda J. Ross;